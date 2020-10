Covid: crescono casi in Calabria, +53.Una vittima

(ANSA) - CATANZARO, 12 OTT - Sono 53 le nuove positività riscontrate in Calabria nelle ultime 24 ore - dove si registra anche un decesso - a fronte di 1.228 tamponi processati. Il totale dei positivi da inizio pandemia sale così a 2.344 con 221.754 persone sottoposte a test per un totale di 223.860 tamponi eseguiti visto che allo stesso soggetto possono essere effettuati più test. I casi attivi sono 773 (+43) mentre i guariti sono 1.467 (+9). In rianimazione è ricoverata una persona mentre a malattie infettive ce ne sono 42 persone (+1).

Le persone inisolamento domiciliare sono 730 (+42). Le vittime salgono a 104. I casi confermati oggi suddivisi a Cosenza 1, Catanzaro 1, Reggio Calabria 51 di cui 21 migranti. E' quanto riferisce il bollettino della Regione Calabria.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 81 (16 in reparto; 1 in terapia intensiva; 64 in isolamento domiciliare); casi chiusi 285 (251 guariti, 34 deceduti). Cosenza: casi attivi 149 (10 in reparto; 139 in isolamento domiciliare); casi chiusi 556 (520 guariti, 36 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 299 (12 in reparto; 285 in isolamento domiciliare); casi chiusi 373 (352 guariti, 21 deceduti). Crotone: casi attivi 7 (7 in isolamento domiciliare); casi chiusi 146 (140 guariti, 6 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 29 (2 in reparto; 27 in isolamento domiciliare); casi chiusi 99 (93 guariti, 6 deceduti). Altra Regione o stato Estero: casi attivi 208 (208 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112 (111 guariti, 1 deceduto).

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza su territorio regionale sono in totale 1.128 (ANSA).