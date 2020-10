Covid: Calabria; aumentano ancora contagi, +68

(ANSA) - CATANZARO, 10 OTT - In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 218.830 soggetti per un totale di 220.936 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 2.256 (+68 rispetto a ieri), mentre quelle negative sono 216.574.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti.

Catanzaro: casi attivi 83 (17 in reparto; 1 in terapia intensiva; 65 in isolamento domiciliare); casi chiusi 278 (245 guariti, 33 deceduti). Cosenza: casi attivi 142 (10 in reparto; 132 in isolamento domiciliare); casi chiusi 552 (516 guariti, 36 deceduti). Reggio Calabria: : casi attivi 248 (12 in reparto; 236 in isolamento domiciliare); casi chiusi 373 (352 guariti, 21 deceduti). Crotone: casi attivi 7, tutti in isolamento domiciliare; casi chiusi 146 (140 guariti, 6 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 29 (2 in reparto; 27 in isolamento domiciliare); casi chiusi 99 (93 guariti, 6 deceduti).

Altra regione o Stato estero: casi attivi 187, tutti in isolamento domiciliare); casi chiusi 112 (111 guariti, 1 deceduto). i ricoverati presso l'AO di Cosenza sono 10; di questi tre sono non residenti, la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione.

Complessivamente, i ricoveri nell'Ospedale di Catanzaro sono 17, di cui 5 sono riferiti a persone non residenti, mentre i ricoverati presso nell'Azienda ospedaliera di Cosenza sono 10; tre dei quali sono non residenti, I ricoveri nell'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria sono 12.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza su territorio regionale sono in totale 1.186. (ANSA).