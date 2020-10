Aquila in gesso restaurata donata a Comune di Vibo Valentia

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 10 OTT - "Un piccolo esempio di cittadinanza attiva, nel significato più profondo di voler fornire il proprio contributo alla comunità di riferimento con senso di partecipazione. E' il caso del restauratore Vibonese Francesco Tambuscio, il quale ha voluto mettere a disposizione della collettività la propria, passione, l'arte del restauro, per restituire al Municipo, e dunque alla città di Vibo Valentia, una vecchia aquila scolpita su gesso, rinvenuta in pessime condizioni di conservazione in uno degli uffici comunali". Lo riferisce una nota del Comune di Vibo Valentia.

"Francesco Tambuscio, dopo aver notato l'opera e avendone compreso il pregio - si aggiunge nel comunicato - si è offerto spontaneamente di eseguire gratuitamente i lavori di restauro nel proprio laboratorio. Nella mattinata odierna l'aquila, che in qualche punto ha necessitato di qualche intervento di ricostruzione, è stata restituita in tutta la sua bellezza direttamente nelle mani del sindaco, Maria Limardo, la quale ha potuto salutare e ringraziare personalmente l'artista per la gradita iniziativa, soffermandosi, soprattutto, sul significato del gesto". (ANSA).