Incidenti stradali: morto ciclista in scontro con auto

(ANSA) - BOTRICELLO, 09 OTT - Una persona, di cui non si conosce al momento l'identità, che era alla guida di una bicicletta é morta nello scontro con un autoveicolo. L'incidente si é verificato lungo la statale 106 jonica, nel territorio di Botricello.

I carabinieri sono giunti sul posto per ricostruire la dinamica dell'incidente L'Anas, per consentire l'effettuazione dei rilievi di legge, ha chiuso provvisoriamente il tratto di strada in cui si é verificato l'incidente. Il traffico è deviato sulla viabilità locale. (ANSA).