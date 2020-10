Droga: un chilo di eroina trovato da Polfer in Calabria

(ANSA) - ROSARNO, 09 OTT - Un chilogrammo di eroina è stato sequestrato dalla Polizia ferroviaria nelle immediate vicinanze della stazione di Rosarno durante un'attività di controllo nello scalo ferroviario.

La sostanza stupefacente, che era contenuta in un involucro, è stata rinvenuta durante un servizio di pattugliamento lungo la linea ferrata, "attività questa - é detto in una nota stampa - che viene svolta dalla Polfer periodicamente per garantire la sicurezza dei viaggiatori". (ANSA).