Covid: in Calabria 21 positivi in più, ieri erano 16

(ANSA) - CATANZARO, 08 OTT - Tornano a salire, in Calabria, i positivi al coronavirus. Sono 21 i nuovi casi(ieri erano 16) riscontrati nelle ultime 24 ore che portano il totale dall'inizio della pandemia a 2.146 a fronte di 214.128 tamponi processati ad oggi di cui 211.982 sono risultati negativi.

I casi confermati di oggi - riferisce il Bollettino della Regione - sono così suddivisi: Cosenza 2 (di cui uno da rientro); Reggio Calabria 15 di cui due migranti; Catanzaro 2; Crotone 2. Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i positivi sono così distribuiti: Catanzaro: Casi attivi 81 (13 in reparto, 1 in terapia intensiva, 67 in isolamento domiciliare; Casi chiusi 273 (240 guariti e 33 deceduti); Cosenza: Casi attivi 142 (9 in reparto; 133 in isolamento domiciliare) Casi chiusi 543 (507 guariti e 36 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 162 (12 in reparto e 150 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 371 (351 guariti e 20 deceduti); Crotone: Casi attivi 5 (tutti in isolamento domiciliare) Casi chiusi 146 (140 guariti e 6 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 29 (5 in reparto e 24 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 98 (92 guariti e 6 deceduti).

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1447. (ANSA).