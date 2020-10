Atti persecutori nei confronti della moglie,arrestato 41enne

(ANSA) - GIRIFALCO, 08 OTT - I carabinieri della Compagnia di Girifalco hanno arrestato, in flagranza, e posto ai domiciliari, un quarantunenne, del posto, S.G., con l'accusa di atti persecutori.

L'uomo era sottoposto, per un'analoga condotta ad un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla moglie. Il quarantunenne è stato sorpreso dai militari, che erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, nei pressi dell'abitazione della donna che ha contemporaneamente denunciato indebiti avvicinamenti e minacce telefoniche. (ANSA).