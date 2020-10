Non si ferma all'alt dei Cc e si dà alla fuga, arrestato

(ANSA) - CROTONE, 07 OTT - Non si è fermato all'alt impostogli dai carabinieri ed ha proseguito a velocità sostenuta per diversi chilometri. Un trentaduenne è stato arrestato a Crotone con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo, alla guida di un'auto, nonostante l'intimazione dei militari del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Crotone, non ha arrestato la marcia del veicolo e ha accelerato dandosi alla fuga per le vie del centro cittadino. La corsa ha creato un concreto pericolo per l'incolumità di diversi pedoni e per gli altri automobilisti. Dopo circa dieci chilometri di inseguimento, però, è stato bloccato. (ANSA).