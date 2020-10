Commissario Aterp Reggio, "profondo sconcerto per inchiesta"

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 07 OTT - Il commissario straordinario dell'Aterp di Reggio Calabria, Paolo Petrolo, in una nota, esprime "profondo sconcerto" per la vicenda giudiziaria che, come riportano notizie di stampa, interessa alcuni dipendenti del distretto territoriale di Reggio Calabria di Aterp Calabria".

"Confido nell'operato della magistratura e mi impegno fin da ora - conclude Petrolo - ad assumere ogni iniziativa a tutela dell'ente nel caso in cui i reati contestati dovessero trovare pieno riscontro". (ANSA).