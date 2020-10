Comunali:affluenza in netto calo, alle 23 è al 39,69%

(ANSA) - CATANZARO, 05 OTT - Affluenza in netto calo nella prima giornata di voto nei sei comuni calabresi, tra cui Reggio e Crotone, interessati al turno di ballottaggi per l'elezione del sindaco e del Consiglio comunale. Le operazioni di voto sono riprese alle 7 di oggi e si concluderanno alle 15. A seguire ci sarà lo spoglio.

All'ultima rilevazione della giornata, quella delle 23, su scala regionale aveva votato il 39,69% a fronte del 48,48% del primo turno di domenica 20 settembre.

A Reggio, alla chiusura dei seggi, l'affluenza si è attestata al 40,42 a fronte del 49,47 precedente. Calo ancora più accentuato a Crotone, città dove il 20 settembre si era registrato la percentuale maggiore di votanti (51,54) stavolta non si è andati oltre il 38,89.

Segno negativo anche a Taurianova dove ha votato il 36,34% contro il 42,91, Cirò Marina 38,78 (47,43), Castrovillari 40,57 (44,35) e San Giovanni in Fiore 35, 88 contro 42,61. (ANSA).