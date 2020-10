Comunali: alle 19 l'affluenza alle urne è del 29,07

(ANSA) - CATANZARO, 04 OTT - Si conferma anche nella seconda rilevazione delle 19 il calo di votanti al turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale in corso nei sei centri calabresi interessati, tra cui Reggio Calabria e Crotone. A livello regionale l'affluenza si attesta sul 29,07% rispetto al 32,72% registrato alla stessa ora nel primo turno.

A Reggio si è recato finora alle urne il 29,39% a fronte del 33,73 di due settimane addietro. Si è ulteriormente allargato, invece, il divario di votanti a Crotone dove l'affluenza, alle 19, è pari al 31,25 rispetto al 38,31 precedente. In controtendenza si pone Taurianova dove ha votato il 25,96%, facendo segnare un aumento di tre punti rispetto al primo turno quando la percentuale si fermò al 22,95. Cali anche a Cirò Marina 28,71 contro il 32,21 e San Giovanni in Fiore 26,37 contro 30,95. Meno accentuato il dato di Castrovillari con il 29,80 a fronte del precedente 31,20. (ANSA).