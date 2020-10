Usa pass falso per parcheggio disabili, denunciato

(ANSA) - LAMEZIA TERME, 03 OTT - Ha parcheggiato la propria auto nei posti riservati alle persone disabili dell'Aeroporto di Lamezia Terme utilizzando un'autorizzazione risultata falsificata. Un uomo di 52 anni, L.B.A., originario del Reggino, è stato denunciato dagli agenti della Polizia di frontiera per falsità materiale commessa da privato in autorizzazioni pubbliche.

Durante un servizio di vigilanza esterna delle aree aperte al pubblico circostanti lo scalo, i poliziotti si sono insospettiti da un pass esposto sotto il parabrezza di un'auto.

Identificato il proprietario della vettura, gli agenti hanno accertato che, nonostante il pass europeo per parcheggio disabili presentasse apparentemente tutte le caratteristiche prescritte, con timbri, firme, date e numeri di autorizzazioni, in realtà si trattava di un documento totalmente contraffatto.

Il pass è stato sequestrato. (ANSA).