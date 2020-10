Salone Nautico:in vetrina anche porto turistico Laghi Sibari

(ANSA) - CASSANO ALLO IONIO, 03 OTT - Il complesso nautico dei Laghi di Sibari al Salone nautico di Genova.

C'è anche il il complesso nautico dei Laghi di Sibari, che con i suoi 2500 posti barca si pone come uno dei porti turistici più importanti del Mediterraneo, nell'offerta che la Regione Calabria sta presentando alla sessantesima edizione del Salone nautico di Genova. A sottolinearlo è il presidente dell'associazione "Laghi di Sibari", Luigi Guaragna.

"A seguito dell'adesione alla manifestazione d'interesse promossa nelle settimane passate dalla Regione attraverso l'Assessorato al Turismo - è detto in una nota - AssoLaghi ha ottenuto l'inserimento del centro nautico di Sibari nel novero dei porti turistici calabresi di cui sarà curata la promozione all'interno dello stand allestito dalla Regione". "Avevamo risposto positivamente all'appello della Regione - aggiunge Guaragna - e, a seguito di un incontro operativo coordinato dall'assessore regionale Fausto Orsomarso, era emersa chiara la possibilità di una presenza del nostro porto turistico nello stand istituzionale calabrese, nell'ambito di quella che è la più grande ed importante fiera della nautica internazionale.

Un'opportunità di indiscutibile valenza, che abbiamo inseguito e infine colto nella consapevolezza di quanto importante sia la promozione del centro nautico attraverso iniziative di questo livello".

"Confidiamo - sottolinea Guaragna - che la collaborazione intrapresa con l'Assessorato al Turismo e, più in generale, con la Regione, possa dare ulteriori buoni frutti". (ANSA).