Droga:deteneva marijuana e animali protetti,arrestato

(ANSA) - ROCCA DI NETO, 03 OTT - Era in possesso in un terreno adiacente alla propria abitazione di marijuana e animali appartenenti a specie protette. Un settantenne è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri a Rocca di Neto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri, durante un servizio mirato al contrasto della vendita di marijuana, hanno perquisito l'abitazione dell'uomo trovando in appezzamento di terreno, nella pertinenza dell'abitazione, quasi due chili di marijuana. All'interno di una porcilaia, inoltre, sono state trovate 20 testuggini della specie "Testudo Hermanni", specie protetta perché a rischio di estinzione. La droga è stata sequestrata e gli animali sono stati affidati ad un ente specializzato che se ne prenderà cura.

