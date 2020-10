Covid: nuovo balzo positivi in Calabria,+24

(ANSA) - CATANZARO, 03 OTT - Nuovo balzo dei positivi al coronavirus in Calabria. Nelle ultime 24 ore - documenta il bollettino della Regione - sono 24 (erano 18 ieri) i casi riscontrati che portano il totale dei contagi dall'inizio della pandemia a 2.044 a fronte di 205.184 tamponi effettuati di cui negativi 203.140.

Cosenza oggi registra 9 nuovi positivi, di cui 4 da rientro, Vibo tre da contact tracing e Reggio Calabria 7 di cui 4 sono migranti e 3 da contact tracing. I pazienti in terapia intensiva sono due.

Territorialmente, i casi sono così distribuiti: Catanzaro: 14 in reparto, uno in terapia intensiva, 78 in isolamento domiciliare, 219 guariti e 33 deceduti; Cosenza: 11 in reparto, 127 in isolamento domiciliare, 493 guariti e 36 deceduti; Reggio Calabria: 5 in reparto, uno in rianimazione, 104 in isolamento domiciliare, 344 guariti e 19 deceduti; Crotone: 6 in isolamento domiciliare, 133 guariti e 6 deceduti; Vibo Valentia: 6 in reparto, 30 in isolamento domiciliare, 86 guariti e 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 659. (ANSA).