Carabinieri:nuovo comandante Reggio,al lavoro per bene città

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 02 OTT - "Ho cominciato l'esperienza in Campania guidando due compagnie, tra cui quella di Nocera inferiore, e più recentemente ho comandato il gruppo di Palermo". Si è presentato così il colonnello Marco Guerrini nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Reggio Calabria.

Proveniente dal Comando generale, dove dal 2017 ha svolto le funzioni di Capo ufficio ordinamento e Capo ufficio operazioni, dal 14 settembre 2020 il colonnello Guerrini si è insediato in riva allo Stretto dopo aver frequentato con successo corsi di formazione professionale negli istituti di formazione interforze sia nell'ambito dello Stato Maggiore della Difesa sia per conto del Ministero.

"Quello di oggi - ha aggiunto l'ufficiale - è un incontro di saluto reciproco da parte mia e da parte degli altri ufficiali della componente territoriale che sono recentemente giunti a Reggio Calabria e si sono insediati negli ultimi giorni: il tenente colonnello Gianluca Migliozzi comandante del gruppo di Gioia Tauro, il capitano Andrea Barbieri comandante della compagnia di Gioia Tauro, il capitano Tommaso Settimio comandante della compagnia di Villa San Giovanni".

"Siamo consapevoli - ha aggiunto - del ruolo di responsabilità che ci viene affidato e che richiede impegno e dedizione costante da parte dei militari dell'Arma. Impegno che fin d'ora assicuriamo pienamente. Da parte nostra avremo sicuramente uno spirito di collaborazione con la stampa nel pieno rispetto del lavoro importantissimo che la stampa offre alla comunità. Ai reggini mi sento di dire che lavoreremo per il bene della città e della provincia". (ANSA).