Covid: 17 nuovi positivi in Calabria, aumentano guariti, +35

(ANSA) - CATANZARO, 01 OTT - Cresce ancora, ma in maniera leggermente inferiore al giorno precedente, il numero dei positivi in Calabria. Con 1.972 tamponi processati ne sono stati trovati 17 (-1 sul giorno precedente) che portano il totale da inizio pandemia a 2.002 con 201.540 test effettuati. I casi attivi sono 537 (-18) con un aumento di guariti di 35 unità (per un totale di 1.365). Le persone in rianimazione sono 2 mentre quelle ricoverate in reparto 32 (-1) e quelle in isolamento domiciliare 503. Le vittime sono 100. Cosenza oggi registra un nuovo positivo con indagine in corso. Catanzaro uno da rientro, 8 da focolaio noto e 4 da nuovo focolaio (Lamezia). Reggio Calabria comunica due nuovi positivi. Lo riferisce il bollettino della Regione Calabria.

Territorialmente, i casi positivi da inizio pandemia sono distribuiti a: Catanzaro 12 in reparto; 2 in terapia intensiva; 71 in isolamento domiciliare; 219 guariti; 33 deceduti. Cosenza 9 in reparto; 117 in isolamento domiciliare; 492 guariti; 36 deceduti. Reggio Calabria 5 in reparto; 98 in isolamento domiciliare; 340 guariti; 19 deceduti. Crotone 6 in isolamento domiciliare; 133 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia 6 in reparto; 26 in isolamento domiciliare; 85 guariti; 5 deceduti.

Altra Regione o Stato Estero 282.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1.155. (ANSA).