Coronavirus: continua crescita positivi in Calabria, +18

(ANSA) - CATANZARO, 30 SET - Continua la crescita di positività al coronavirus in Calabria. Nelle ultime 24 ore, con 1.897 tamponi processati, sono stati riscontrati 18 nuovi casi che portano il totale degli attivi a 555 e quello dall'inizio della pandemia a 1.985 con 199.568 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 si registrano anche 7 guariti in più, per un totale di 1.330, ed un ricoverato in reparto in meno (adesso sono 33).

Stabile il numero di 2 pazienti in terapia intensiva come quello delle vittime, 100. Le persone in isolamento domiciliare sono 520. Cosenza oggi registra quattro nuovi casi. Si tratta di migranti riconducibili al focolaio di Amantea. A Catanzaro si registrano 5 nuovi positivi, riconducibili a un nuovo focolaio.

Reggio Calabria, invece, comunica 3 nuovi positivi, mentre Vibo Valentia ne registra 6. Di questi, 5 sono riconducibili a un nuovo focolaio e uno a un focolaio noto. Lo rende noto il bollettino della Regione Calabria.

Territorialmente, i casi positivi da inizio pandemia sono distribuiti a: Catanzaro 12 in reparto; 2 in terapia intensiva; 73 in isolamento domiciliare; 203 guariti; 33 deceduti. Cosenza 10 in reparto; 118 in isolamento domiciliare; 489 guariti; 36 deceduti. Reggio Calabria 5 in reparto; 96 in isolamento domiciliare; 340 guariti; 19 deceduti. Crotone 22 in isolamento domiciliare; 117 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia 6 in reparto; 26 in isolamento domiciliare; 85 guariti; 5 deceduti.

Altra Regione o Stato Estero 282.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1.098. (ANSA).