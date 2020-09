Coronavirus: in Calabria 10 nuovi casi,raddoppiati da ieri

(ANSA) - CATANZARO, 29 SET - Raddoppia in Calabria il numero dei nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Calabria. Sono 10 (ieri erano 5) i casi di Coronavirus riscontrati - riferisce il Bollettino della Regione - che portano il totale dall'inizio della pandemia a 1.967 a fronte di 197.671 tamponi effettuati di cui 195.704 risultati negativi.

Cosenza oggi registra cinque nuovi positivi: tre migranti del Cas di Fuscaldo e due contatti stretti di un caso noto a Cosenza. A Catanzaro se ne registrano altri cinque riconducibili a focolaio noto.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 12 in reparto, 2 in terapia intensiva, 72 in isolamento domiciliare, 200 guariti e 33 deceduti; Cosenza: 12 in reparto, 118 in isolamento domiciliare, 487 guariti e 36 deceduti; Reggio Calabria: 6 in reparto, 93 in isolamento domiciliare, 338 guariti e 19 deceduti; Crotone: 22 in isolamento domiciliare, 117 guariti e 6 deceduti; Vibo Valentia: 4 in reparto, 22 in isolamento domiciliare, 85 guariti e 5 deceduti.

Complessivamente i ricoveri nell'Ospedale di Catanzaro sono 12 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti, quelli di Cosenza 12 di cui tre sono "non residenti", mentre la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita nel setting "fuori regione".

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 934. (ANSA).