Tartaruga Caretta Caretta salvata dai carabinieri a Scalea

(ANSA) - SCALEA, 28 SET - I carabinieri di Scalea sono intervenuti stamani sulla spiaggia antistante il Corso Mediterraneo per salvare una tartaruga Caretta Caretta in difficoltà. Dopo la segnalazione di un cittadino, i militari hanno trovato l'animale che, rimasto impigliato in una rete, presentava una profonda ferita all'arto anteriore destro. Una volta liberata, la tartaruga è stata consegnata al personale del Centro di recupero tartarughe di Montepaone per le cure.

