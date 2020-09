La couture della maison Celestino sfila in Calabria

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Sull'onda della sfllata di pochi mesi fa in patria, a Lecce, della maison Dior diretta da Maria Grazia Chiuri, l'italianissimo atelier Celestino ha voluto presentare la nuova collezione di alta moda in terra natia, a Corigliano Rossano (Cs) in un'antica residenza, la Vaccheria Foti, tra gli ulivi secolari. A presentare il fashion show Veronica Maya.

In passerella, disegnati da Caterina Celestino, una collezione d 30 outfit, sviluppati su una palette cromatica delicata che trova ispirazione nella natura: dal bianco al lilla, dal verde prato all'ecrù, per linee semplici, pepli contemporanei, confezionati con scrupolosa attenzione sartoriale.

Testimonial della maison, la modella Aline Marques, accompagnata in passerella da un meraviglioso cane bianco.

L'evento, che ha avuto la direzione artistica di Giovanni Scura, ha premiato la scelta della maison Celestino di condurre il defilé nel proprio contesto territoriale, combinando le esigenze legate alle limitazioni sanitarie con l'opportunità di veder sfilare i propri capi nella terra che del brand rappresenta un luogo di tradizioni secolari e fonte ispiratrice. (ANSA).