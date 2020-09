Droga:due piantagioni di canapa indiana scoperte a San Luca

(ANSA) - SAN LUCA, 28 SET - Due piantagioni di canapa indiana sono state scoperte dai carabinieri nel territorio di San Luca.

I militari della Compagnia di Bianco, assieme ai Cacciatori di Calabria, hanno setacciato la zona delle contrade Santa Venere e Palazzo individuando una prima coltivazione composta da 170 piante dell'altezza di circa un metro e mezzo e una seconda con 30 fusti. Nella stessa zona lo scorso anno i militari avevano disarticolato una rete di produzione e spaccio che riforniva anche le piazze di Roma e Bologna arrestando 12 persone.

La zona dell'Aspromonte si conferma come una tra le più utilizzate per la coltivazione di canapa indiana. Le duecento piante sono state estirpate e distrutte sul posto. Indagini sono state avviate per tentare di risalire all'identità dei responsabili delle due piantagioni. (ANSA).