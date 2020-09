Incidenti stradali:auto finisce in dirupo, morto conducente

(ANSA) - MARCELLINARA, 26 SET - Un uomo Daniel Villella, di 39 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte, mentre nella zona imperversava un temporale, sulla strada che da Marcellinara conduce ad Amato, nel Catanzarese. Villella era alla guida della propria auto quanto, per cause che sono in corso di accertamento, la vettura è uscita di strada finendo in un dirupo.

Il cadavere del trentanovenne è stato estratto dalle lamiere dell'auto dai vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina che sono giunto sul posto assieme ai carabinieri e ai sanitari del servizio 118. Le operazioni di recupero della salma si sono potute svolgere grazie all'ausilio di un'autogru arrivata dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Catanzaro.

Villella, che era un imprenditore appassionato di motori, gestiva anche la pista di go-kart di Amato. (ANSA).