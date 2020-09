Covid: nuova vittima in Calabria, totale sale a 99

(ANSA) - COSENZA, 26 SET - Nuova vittima in Calabria per il Coronavirus. la vittima è un 73enne, V.R., il cosiddetto "paziente zero" di Buonvicino, che è deceduto dopo tre settimane dalla scoperta di positività al Covid-19.

L'uomo era ricoverato nell'ospedale dell'Annunziata e le sue condizioni di salute si erano aggravate nelle ultime ore. Il 73enne era stato ricoverato d'urgenza nella Tirrenia Hospital di Belvedere. Sottoposto al tampone era risultato positivo ed era stato trasferito all'Annunziata di Cosenza. Non appena venuti a conoscenza della sua positività, tutto il personale e i medici della casa di cura di Belvedere erano stati posti in quarantena.

Eseguiti i tamponi anche ai componenti della sua famiglia, moglie e figlio, che sono risultati anch'essi positivi.

Salgono a 100 le vittime da coronavirus in Calabria. Poche ore dopo il decesso del 73enne di Buonvicino, un altro anziano è morto nell'ospedale di Cosenza. Si tratta di F.M, di 72 anni, di Corigliano Rossano, positivo al

Covid-19 e ricoverato nel reparto di rianimazione dell'Annunziata. Come nel caso del paziente di Buonvicino, il quadro clinico del paziente era compromesso da altre patologie.