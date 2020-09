Gdf: gen. Geremia nuovo comandante regionale Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 25 SET - Cambio della guardia ai vertici delle Fiamme Gialle calabresi: al Comando regionale Calabria si insedia il generale di brigata Guido Mario Geremia, che prende il posto del generale di brigata Dario Solombrino. La cerimonia si è svolta nella Caserma "Pietro Laganà" di Catanzaro, alla presenza del Comandante interregionale dell'Italia Sud-Occidentale, gen. Carmine Lopez, delle autorità civili, militari e religiose regionali ed una rappresentanza di militari dei reparti del Comando regionale, della sezione dell'Associazione finanzieri d'Italia di Catanzaro e del Consiglio di base della Rappresentanza militare affiancato al comandante regionale.

Nel suo saluto, Solombrino, che proseguirà nel proprio incarico di titolarità quale Comandante provinciale di Catanzaro, ha ringraziato i presenti e rivolto parole di riconoscimento a chi ha collaborato con lui. Geremia, nel discorso di insediamento, ha rivolto un saluto al Comandante interregionale ed alle autorità, esprimendo la propria soddisfazione per "l'impegnativo e prestigioso incarico assunto, consapevole della delicatezza e dell'importanza del ruolo" affidatogli e garantendo "massimo impegno e determinazione".

Il Comandante interregionale, ha augurato a Geremia "buon lavoro", auspicando nuovi successi personali e professionali, in una regione dove il Corpo, è scritto in una nota, "opera da sempre con incessante impegno e professionalità per la tutela della legalità e della collettività calabrese". (ANSA).