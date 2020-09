Coronavirus: stabile crescita positivi in Calabria, +10

(ANSA) - CATANZARO, 25 SET - Resta stabile la crescita delle positività in Calabria dove nelle ultime 24 ore - con 1.908 tamponi processati - sono stati segnalati 10 nuovi casi (ieri erano stati 9) che porta il totale dall'inizio della pandemia a 1.906 a fronte di 191.675 tamponi. I casi attivi sono 508 (+8) per effetto di due nuove guarigioni con il totale che arriva a 1.300. Passano da 4 a 3 i ricoverati in rianimazione, mentre quelli nei reparti di malattie infettive sono 32 (+3) e le persone in isolamento domiciliare 473. Le vittime sono 98.

Reggio Calabria comunica tre nuovi positivi. A Vibo Valentia si registrano 4 nuovi positivi riconducibili a focolaio noto.

Catanzaro registra tre nuovi casi, di cui uno da contact tracing e due con indagine epidemiologica in corso. Lo rende noto il bollettino della Regione.

Territorialmente, i casi positivi da inizio pandemia così distribuiti a: Catanzaro 11 in reparto; 1 in terapia intensiva; 66 in isolamento domiciliare; 191 guariti; 33 deceduti. Cosenza 12 in reparto; 2 in terapia intensiva; 111 in isolamento domiciliare; 482 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria 7 in reparto; 99 in isolamento domiciliare; 329 guariti; 19 deceduti.

Crotone 22 in isolamento domiciliare; 117 guariti; 6 deceduti.

Vibo Valentia 2 in reparto; 21 in isolamento domiciliare; 85 guariti; 5 deceduti. Altra Regione o Stato Estero 251.

Complessivamente i ricoveri nell'Ospedale di Catanzaro sono 11 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoverati presso l'Azienda ospedaliera di Cosenza sono 12; di questi tre sono "non residenti", mentre la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita nel setting "fuori regione".

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 398. (ANSA).