Scuola: Catanzaro, apertura rinviata al 28 settembre

(ANSA) - CATANZARO, 23 SET - Il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, ha deciso di posticipare a lunedì 28 settembre, con un'ordinanza contingibile ed urgente, l'avvio delle attività didattiche per l'anno 2020/2021, previsto per domani 24 settembre.

La decisione del primo cittadino riguarda gli Istituti comprensivi statali della città e la sede staccata dell'Istituto tecnico commerciale Grimaldi Pacioli, nel quartiere Lido.

"Dato atto che in tutti gli Istituti Scolastici sedi di seggio elettorale - si legge nell'ordinanza - in occasione delle consultazioni referendarie, è stata predisposta ed eseguita regolare pulizia e sanificazione si è tenuto conto delle concrete difficoltà manifestate dai dirigenti degli Istituti comprensivi nel portare a termine le operazioni necessarie e propedeutiche all'avvio delle attività didattiche, con particolare riferimento anche al corretto posizionamento degli arredi e della segnaletica anticovid".

La decisione del sindaco Abramo arriva dopo le note trasmesse al Comune a firma dei dirigenti di molti istituti comprensivi della città con cui era stato stato chiesto di posticipare l'apertura dell'anno scolastico. (ANSA).