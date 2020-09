Coronavirus:positivo paziente in reparto ospedale Polistena

(ANSA) - POLISTENA, 23 SET - Ricoveri e servizi bloccati nell'ospedale di Polistena, in provincia di Reggio Calabria a seguito della scoperta di un caso di positività al Coronavirus tra le persone ricoverate nel reparto di chirurgia.

La vicenda risalirebbe a domenica scorsa quando una persona si è presentata al pronto soccorso del nosocomio per una probabile patologia di carattere chirurgico. Dopo la visita per il paziente sarebbe stato disposto il ricovero nel reparto di chirurgia senza attendere l'esito del tampone. A distanza di due giorni il test ha dato esito positivo. Adesso è stato disposto il blocco dei ricoveri e dei servizi sanitari collegati con immaginabili disagi per gli utenti di una buona parte del territorio della Piana di Gioia Tauro.

Al momento le autorità sanitarie stanno cercando di capire se sia necessario o meno sottoporre a tampone tutto il personale sanitario della struttura ospedaliera. (ANSA).