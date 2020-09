Armi:aveva in casa pistola con colpo in canna, arrestato

(ANSA) - DAVOLI, 22 SET - Nascondeva in casa una pistola clandestina con il colpo in canna. V.F., di 38 anni, di Davoli, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione illegale di arma, munizionamento e ricettazione.

I militari, che hanno agito con l'ausilio del Gruppo cinofili di Vibo Valentia nell'ambito di una serie di servizi disposti dalla Compagnia di Soverato, durante una perquisizione nell'abitazione dell'uomo hanno trovato la pistola nascosta all'interno di un cassetto di un mobile.

L'arma oltre ad avere il colpo in canna conteneva sei proiettili nel caricatore. Gli accertamenti compiuti sulla sulla matricola hanno consentito di appurare che la pistola era stata smarrita, con regolare denuncia, circa dieci anni addietro da una guardia giurata della provincia di Milano. (ANSA).