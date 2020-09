Armi: fucile e munizioni scoperti in rudere nel Reggino

(ANSA) - PLACANICA, 21 SET - Un fucile artigianale e diverse munizioni sono state trovate dai carabinieri all'interno del rudere di un casolare abbandonato in località Agiastreto di Placanica.

I militari, impegnati in un servizio di controllo nelle zona attuato con l'ausilio dei colleghi dello Squadrone eliportato Cacciatori di Calabria, hanno scoperto e sequestrato, all'interno del rudere utilizzato come vero e proprio deposito, oltre all'arma, anche 113 cartucce di diverso calibro in perfetto stato di conservazione. Trovato anche un quantitativo consistente di semi di canapa indiana grazie ai quali si sarebbe potuta coltivare una piantagione con almeno 300 esemplari.

Il materiale sarà a breve inviato agli specialisti del Ris di Messina per gli ulteriori accertamenti previsti. (ANSA).