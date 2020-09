Referendum e Comunali,alle 12 hanno votato l'8,6 ed il 12,6%

(ANSA) - CATANZARO, 20 SET - E' dell'8,6 per cento la percentuale dei calabresi che alle 12 hanno votato per il referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari. Lo rende noto il sito del Viminale.

Per quanto riguarda le elezioni amministrative, che in Calabria interessano 72 Comuni tra cui Reggio Calabria e Crotone, la percentuale dei votanti, sempre alle 12, é del 12,6 per cento (ANSA).