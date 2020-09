Sequestro 2 kg eroina,nascosti parcheggio centro commerciale

(ANSA) - RENDE, 19 SET - I carabinieri del Comando provinciale di Cosenza hanno trovato a Rende due chilogrammi di eroina contenuti in quattro involucri nascosti in prossimità di uno stallo di sosta del parcheggio sotterraneo di un centro commerciale.

Il sequestro della droga è avvenuto a seguito della segnalazione di un cliente, il quale, notando gli involucri sospetti adagiati sul pavimento, ha avvertito immediatamente i carabinieri.

A seguito del ritrovamento sono state avviate le indagini per risalire alla provenienza dello stupefacente ed alle persone, al momento ignote, che lo avevano nascosto con l'intenzione, evidentemente, di recuperarlo in un secondo momento. (ANSA).