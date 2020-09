Coronavirus: Calabria, resta alto numero nuovi positivi, +25

(ANSA) - CATANZARO, 19 SET - Resta alto il dato dei nuovi positivi al coronavirus in Calabria. Nelle ultime 24 ore sono stati 25 (tre in meno di ieri) i nuovi casi accertati nella regione con il totale che sale a 1.810 dall'inizio della pandemia a fronte di 181.949 tamponi effettuati di cui 180.139 negativi.

Dal bollettino quotidiano emesso dalla Regione emerge che a Cosenza si registrano 2 contagi da contact tracing e uno nuovo tra i migranti del Cas di Amantea mentre a Catanzaro si registrano 10 casi riconducibili a focolai noti. Anche i tre positivi di Vibo sono riconducibili a focolaio noto, mentre a Crotone i tre positivi di oggi sono migranti.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:Catanzaro: 11 in reparto, uno in terapia intensiva, 50 in isolamento domiciliare, 188 guariti e 33 deceduti; Cosenza: 8 in reparto, 3 in terapia intensiva, 105 in isolamento domiciliare, 471 guariti e 34 deceduti; Reggio Calabria: 7 in reparto, 100 in isolamento domiciliare, 310 guariti e 19 deceduti; Crotone: 20 in isolamento domiciliare, 117 guariti e 6 deceduti; Vibo Valentia: uno in reparto; 12 in isolamento domiciliare, 85 guariti e 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 4.014. (ANSA).