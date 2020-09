A bordo di ciclomotori rubati, denunciati quattro minori

(ANSA) - CATANZARO, 16 SET - A bordo di due motocicli risultati rubati e guidati senza patente si era appena impossessati anche di alcuni caschi prelevati dai bauletti di scooter parcheggiati in centro. Quattro minori tra i 16 e i 17 anni, tutti di Catanzaro, sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per furto e ricettazione.

Gli agenti delle Volanti della Questura del capoluogo, impegnati all'alba in un servizio di controllo, hanno notato il transito di due ciclomotori ad alta velocità. Lanciatisi al loro inseguimento sono riusciti a fermare subito uno dei due mezzi mentre l'altro è stato bloccato dopo qualche chilometro. I due ciclomotori sono risultati rubati e in possesso dei quattro sono stati trovati anche altrettanti caschi rubati. I minori, che risultano avere alle spalle condanne e precedenti specifici, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per i minorenni e, successivamente, affidati ai rispettivi genitori.

(ANSA).