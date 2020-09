Coronavirus:incinta e positiva,avrà bimbo con parto protetto

(ANSA) - COSENZA, 15 SET - Una donna incinta, risultata positiva al Coronavirus, è stata ricoverata all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, dove sarà eseguito il 'parto protetto' che prevede tutte le misure di protezione e sicurezza.

Si tratta del terzo parto Covid in sicurezza che viene eseguito nel nosocomio cittadino, in una sala operatoria dedicata.

La donna, residente nel centro storico di Cosenza, ha seguito il cosiddetto 'percorso Covid' ed è stata sottoposta al tampone che ha dato esito positivo. Intanto, la "task force" dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza è al lavoro per ricostruire i contatti che la partoriente ha avuto negli ultimi giorni, attraverso l'indagine epidemiologica. (ANSA).