Incidenti lavoro:operaio precipita da edificio, è grave

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 14 SET - Stava lavorando all'installazione di alcuni pannelli fotovoltaici su un palazzo in costruzione quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato dal terzo piano dell'edificio. Un uomo di circa 40 anni, dipendente di un'impresa specializzata del catanzarese, è rimasto ferito in modo grave in un incidente sul lavoro avvenuto in contrada Frasso-Amarelli a Corigliano Rossano.

L'operaio è stato soccorso dal personale del 118. A causa delle fratture riportate nella caduta, però, si è reso necessario l'ausilio dell'elisoccorso che che ha trasferito il quarantenne nell'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza dove si trova attualmente ricoverato.

Intervenuti sul luogo dell'accaduto anche gli agenti del Commissariato di polizia di Corigliano Rossano che hanno avviato gli accertamenti per stabilire la dinamica esatta dell'incidente. (ANSA).