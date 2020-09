Carabinieri: si insedia nuovo comandante provinciale Crotone

(ANSA) - CROTONE, 12 SET - Il tenente colonnello Gabriele Mambor si è insediato alla guida del Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Crotone. Con lui è arrivato anche il nuovo comandante della Compagnia di Cirò Marina, il capitano Stefano Martonara.

Mambor, di 47 anni, arriva a Crotone da Bari dove era al comando del Reparto operativo. "Dire che noi carabinieri siamo al servizio dei cittadini - ha affermato - non è una frase di circostanza: il ruolo dei carabinieri e delle altre forze dell'ordine è fondamentale sul territorio perché contribuisce a mantenere viso quel patto sociale con le istituzioni. Io farò di tutto per essere il custode del dovere che abbiamo noi carabinieri di essere al servizio dei cittadini. Il nostro lavoro è quello di lavorare per il rispetto della legalità in ogni suo aspetto. Un compito che non può, però, essere solo mutuato alle forze dell'ordine. Per questo auspico una collaborazione con i cittadini affinché ci aiutino a fare meglio il nostro lavoro".

Per il nuovo comandante provinciale dei carabinieri si tratta di un ritorno in Calabria dove era stato già nei Cacciatori di Vibo Valentia e al comando del Ros di Reggio Calabria: "Sono molto legato a questa regione - ha detto Mabor - ed ho la presunzione di sentirmi a casa. Qui a Crotone ho trovato personale motivato. Per un comandante il primo dovere è essere all'altezza dei suoi uomini che sono in prima linea e spero di poterlo essere".

Martorana, di 29 anni, di Ragusa, arriva da Cagliari dove guidava il Nucleo operativo. Il capitano Alessandro Epifanio, che ha comandato la compagnia di Cirò Marina, è andato al Reggimento Tuscania a Livorno. (ANSA).