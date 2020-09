Rom e criminalità, arresti in Calabria

(ANSA) - LOCRI (REGGIO CALABRIA), 10 SET - E' in corso una vasta operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria in esecuzione di provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di numerose persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata all'organizzazione di delitti contro il patrimonio, quali truffe, furti, estorsioni, ricettazioni e riciclaggi, nonché contro la fede pubblica, l'ambiente ed in materia di stupefacenti; reati aggravati dalla disponibilità di armi.

"Le indagini dei Carabinieri - riferisce una nota stampa dell'Arma - hanno comprovato l'operatività di un gruppo criminale attivo nel territorio di Ardore e Bovalino riconducibile ad elementi appartenenti alle locali comunità rom, storicamente radicate sul territorio in posizione non conflittuale e non concorrenziale con le locali cosche di 'ndrangheta, che hanno organizzato e commesso delitti di rilevante gravità contro l'ordine pubblico, la persona, il patrimonio e la fede pubblica".