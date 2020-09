Coronavirus: 19 nuovi positivi in Calabria, casi attivi 362

(ANSA) - CATANZARO, 09 SET - Nuova crescita di positivi in Calabria, +19 rispetto a ieri, a fronte di 1.478 tamponi effettuati. I casi attivi salgono a 362 (+6) mentre i guariti aumentano di 13 unità a 1.207. Dall'inizio della pandemia le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.667 con 167.110 tamponi effettuati ad oggi. Lo rende noto il bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore è stato anche registrato un nuovo ingresso in terapia intensiva (adesso sono complessivamente 2) mentre le persone ricoverate nei reparti di malattie infettive sono 27 (-2). In isolamento domiciliare ci sono 333 persone. Le vittime dall'inizio della pandemia sono 98.

Complessivamente i ricoveri nell'Ospedale di Catanzaro sono 13 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoverati nell'Azienda ospedaliera di Cosenza sono dodici, di questi tre sono "non residenti", mentre la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita nel setting "fuori regione". A Cosenza, inoltre, si registrano 17 casi: nove sono riconducibili al focolaio di Buonvicino, 7 sono riconducibili al "focolaio Ionio" e uno è riconducibile ad un centro di accoglienza.

Territorialmente, i casi positivi dall'inizio della pandemia sono distribuiti a: Catanzaro 13 in reparto; 25 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti. Cosenza 10 in reparto; 2 in terapia intensiva; 77 in isolamento domiciliare; 460 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria 3 in reparto; 84 in isolamento domiciliare; 297 guariti; 19 deceduti. Crotone 1 in reparto; 20 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia 6 in isolamento domiciliare; 84 guariti; 5 deceduti.

Altra Regione o Stato Estero 186.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1.230. (ANSA).