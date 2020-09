Incidenti stradali: auto fuori strada, muore un 28enne

(ANSA) - SAN GIOVANNI IN FIORE, 07 SET - Un uomo di 28 anni è morto nella tarda serata di ieri in un incidente stradale a San Giovanni in Fiore. L'uomo era alla guida della sua vettura, un Suv Bmw, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura che è finita fuori strada, cadendo al di là di un parapetto e compiendo un volo di 20 metri circa. Per estrarre il corpo sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Giovanni in Fiore che, con supporto il di un'autogru del Comando di Crotone, hanno provveduto anche a rimuovere l'auto. (ANSA).