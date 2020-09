Droga: Gdf sequestra diversi chili di marijuana a Reggio

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 05 SET - Svariati chili di marijuana sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Reggio Calabria. La droga era custodita in alcuni involucri trasparenti che si si trovavano all'interno di un bustone nero abbandonato in una stradina nei pressi del porto. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo contro ignoti e ha avviato le indagini per capire se c'è un collegamento tra il bustone ritrovato e un episodio avvenuto nella zona poco prima del sequestro. Nel corso di un'attività di controllo del territorio, infatti, una pattuglia delle fiamme gialle ha notato nei pressi dello svincolo autostradale del porto due autovetture che procedevano a elevata velocità. Le due auto sono state inseguite e i militari sono riusciti a fermarne una identificando le persone a bordo. Alcuni minuti dopo, i finanzieri hanno rintracciato anche il secondo veicolo. Notato un apparentemente ingiustificato stato di agitazione nei tre soggetti fermati, la Guardia di finanza li ha condotti in caserma con le due auto su cui viaggiavano. Nei locali del comando provinciale è stata effettuata la perquisizione sospettando che a bordo dei mezzi fosse occultata della sostanza stupefacente. Le operazioni di ricerca, effettuate con l'ausilio di unità cinofile antidroga dei baschi verdi reggini, hanno dato però esito negativo, nonostante i cani avessero segnalato qualcosa in diversi punti delle autovetture perquisite.

Tenuto conto del fatto che la seconda autovettura è stata fermata in un secondo momento rispetto alla prima, i finanzieri hanno eseguito delle ricerche nelle zone vicine a quella in cui i veicoli sono stati bloccati. In una stradina di collegamento, in mezzo a dei cumuli di immondizia, è stato trovato il bustone nero con dentro diversi chili di droga. (ANSA).