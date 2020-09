Carabinieri: Colella lascia Crotone, splendida esperienza

(ANSA) - CROTONE, 05 SET - "Quella di Crotone è stata una splendida esperienza molto formativa per me e la mia famiglia".

In questo modo il comandante provinciale dei carabinieri, il tenente colonnello Alessandro Colella ha annunciato che dal 7 settembre lascerà l'incarico a Crotone per assumere il comando dell'Ufficio Oaio della Legione Carabinieri dell'Emilia Romagna a Bologna. Al posto di Colella arriverà il tenente colonnello Gabriele Mambor comandante del Reparto operativo di Bari.

"Sono stati 3 anni vissuti intensamente e con molte soddisfazioni - ha detto Colella -. Ringrazio gli uomini e le donne del Comando provinciale dalla sede principale alle stazioni sul territorio perché se qualcosa di buono è stato fatto è per merito loro che sono sul territorio. Ho vissuto tante cose belle anche a livello personale che porto dentro e auguro a questa provincia, maltrattata da chi dovrebbe volergli più bene, di poter avere quello che merita". (ANSA).