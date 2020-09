Rubano 15 q. di materiale elettrico da cantiere A2,arrestati

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 04 SET - Tre uomini sono stati arrestati dalla polizia, in flagranza di reato per furto aggravato. Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione al 113 di un furto all'interno dell'area di cantiere all'ingresso della galleria "Montecorvo" del raccordo autostradale A2. Grazie alla tempestività dell'intervento, i poliziotti hanno bloccato i tre a bordo di un carro attrezzi nei pressi dello svincolo di Arghillà. Sul mezzo sono stati trovati circa 15 quintali di materiale ferroso e elettrico dismesso prossimo allo smaltimento. I tre sono stati sanzionati anche per il mancato rispetto delle norme a tutela del contenimento del rischio da diffusione del virus Covid 19 ed il carro attrezzi ed il materiale rubato sono stati sequestrati. (ANSA).