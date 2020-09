Droga: scoperta piantagione nel reggino, un arresto

(ANSA) - CATANZARO, 04 SET - I carabinieri di Platì, con l'ausilio dell'ottavo Nucleo Elicotteri Carabinieri di Vibo Valentia e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, hanno individuato in località "Fossetta", in un'area boschiva privata e recintata, una piantagione composta da 200 piante di cannabis dell'altezza media di oltre 2 metri ed un fucile da caccia calibro 12 con matricola illeggibile. Il fondo è risultato essere di proprietà di un 57enne del posto che è stato arrestato.

Lo stupefacente e il fucile sono stati sequestrati in attesa delle analisi ed accertamenti. L'arma sarà inviata al Reparto Investigazioni Scientifiche (Ris) di Messina per gli accertamenti tecnici necessari a evidenziare eventuali impronte ed il ripristino del numero di matricola, al fine di risalire al reale proprietario. Su disposizione della Procura di Locri, l'arrestato è stato posto ai domiciliari. (ANSA).