Incidenti lavoro: cade da albero durante potatura, morto

(ANSA) - DECOLLATURA, 02 SET - Un operaio di 54 anni, di Serrastretta, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un castagneto a Decollatura, in provincia di Catanzaro. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, stava tagliando dei rami da un albero quando è caduto dalla scala su cui si trovava venendo poi travolto da un ramo. Sul posto è subito intervenuto il 118 ma ogni soccorso è stato vano. I rilievi dell'incidente sono stati compiuti dai carabinieri di Decollatura e Serrastretta, dipendenti dalla Compagnia di Soveria mannelli, dallo Spisal di Lamezia Terme e dai carabinieri Forestale. Del fatto è stata informata la Procura di Lamezia Terme che ha disposto l'autopsia. (ANSA).