Coronavirus: balzo contagi in Calabria, +34

(ANSA) - CATANZARO, 30 AGO - Balzo di contagiati da coronavirus oggi in Calabria. Sono 34 in più oggi le persone risultate positive In Calabria, un aumento dovuto in buona parte al focolaio scoperto ad Oppido Mamertina, dove sono stati censiti 13 nuovi positivi.

Ad oggi nella regione sono stati effettuati 152.885 tamponi.Complessivamente Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.477, mentre quelle negative sono 151.408.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 4 in reparto; 7 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti; Cosenza: 4 in reparto; 41 in isolamento domiciliare; 446 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 2 in reparto; 81 in isolamento domiciliare; 283 guariti; 19 deceduti.

Crotone: 1 in reparto; 7 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 4 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti. Altre regioni Regione o Stati esteri 116 Dei ventidue positivi rilevati dall'ASP di Reggio Calabria, oltre ai 13 appartenenti al focolaio "Oppido", si registratno due nuovi casi con inchiesta epidemiologica in corso mentre 7 sono migranti sbarcati a Roccella Jonica .Dei dodici casi rilevati dal Laboratorio di Cosenza, tre sono del Cara di Amantea, mentre gli altri nove sono da contact tracing.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 2.462. (ANSA).