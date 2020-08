Coronavirus: Tropea, positivo straniero ospite su yacht

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 28 AGO - E' arrivato nel pomeriggio del 26 agosto scorso, proveniente dalla Croazia dopo avere toccato anche alcune zone del Crotonese e del Reggino, lo yacht a bordo del quale il Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha individuato un nuovo caso di positività al Covid 19. Si tratterebbe di una persona di nazionalità kuwaitiana presente a bordo con quattro altri ospiti e l'equipaggio di nazionalità francese.

Attraverso i canali internazionali, vista la provenienza straniera del natante e degli occupanti, è stato possibile attivare tutte le procedure anche in previsione di un possibile sbarco dei cittadini mediorientali. Il personale dell'Asp di Vibo Valentia è salito sullo yacht in rada per effettuare gli screening previsti sia al personale di bordo che ai viaggiatori.I campioni prelevati sono sono stati inviati al Dipartimento regionale della Salute di Catanzaro per essere processati e oggi è arrivato il responso: una sola persona contagiata, tra gli ospiti. Adesso per questa persona si potrebbero profilare due possibili strade: o attendere a bordo dello yacht fino alla propria negativizzazione o scendere a terra e consentire agli altri occupanti di proseguire il viaggio fino alla destinazione finale, Nizza. (ANSA).