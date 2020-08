Droga:nascondeva 4,5 kg di marijuana nel trolley,arrestato

(ANSA) - ROSARNO, 27 AGO - Nascondeva in un trolley 4,5 chili di marijuana. Un cittadino maliano senza fissa dimora di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro a Rosarno con l'accusa di produzione, detenzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti. I militari, nell'ambito di un controllo del territorio finalizzato alla repressione dei reati in materia di traffico di sostanze stupefacenti, hanno individuato a Rosarno alcune persone in attesa dell' autobus diretto a Firenze. Grazie al fiuto del cane Collins del Nucleo carabinieri cinofili di Vibo Valentia, l'attenzione si è concentrata sul ventiseienne gambiano, con precedenti specifici, che è stato sottoposto a perquisizione. All'interno del trolley che l'uomo aveva con sé sono stati trovati quattro involucri rivestiti di cellophane per un totale complessivo di 4,471 chili di marijuana, destinati alle piazze di spaccio del Centro e del Nord Italia.

Secondo una prima stima la vendita al dettaglio dello stupefacente avrebbe fruttato guadagni per oltre 50 mila euro.

(ANSA).