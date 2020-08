Coronavirus: sei nuovi positivi in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 27 AGO - Sono 6 (e non 16) i casi accertati nelle ultime 24 ore che portano il totale complessivo 1.422. Lo rileva il bollettino della Regione rettificando il dato comunicato in precedenza. Ad oggi sono stati effettuati 148.438 tamponi di cui 147.016 sono risultati negativi.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 4 in reparto, 7 in isolamento domiciliare, 186 guariti e 33 deceduti; Cosenza: 3 in reparto, 29 in isolamento domiciliare, 446 guariti e 34 deceduti; Reggio Calabria: 2 in reparto, 60 in isolamento domiciliare, 281 guariti e 19 deceduti; Crotone: uno in reparto, 6 in isolamento domiciliare, 116 guariti e 6 deceduti; Vibo Valentia: 4 in isolamento domiciliare, 82 guariti e 5 deceduti.

Dei due casi di Cosenza uno è riconducibile al focolaio sardo. Il caso rilevato dall'Azienda ospedaliera di Catanzaro è un soggetto residente fuori regione.Si precisa che al reparto di malattie infettive dell'Azienda ospedaliera di Cosenza sono ricoverate sei persone di questi quattro non sono residenti (nel conteggio si trovano nel setting fuori Regione). Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 4.642. (ANSA).