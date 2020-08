Coronavirus: in Calabria 8 nuovi positivi

(ANSA) - CATANZARO, 26 AGO - Sono otto, per il secondo giorno consecutivo, i nuovi positivi al coronavirus riscontrati in Calabria. Il totale dei contagiati sale a 1.416. Lo attesta il bollettino della Regione. Ad oggi sono stati effettuati 146.834 tamponi complessivi di cui 145.418 risultati negativi.

Dei due pazienti di Cosenza, uno è riconducibile al focolaio sardo e l'altro non è riconducibile a focolai noti. Il caso di Crotone è autoctono.I 4 casi di Reggio Calabria sono di rientro.

Il caso di Catanzaro non è riconducibile a focolaio noto.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 4 in reparto, 7 in isolamento domiciliare, 186 guariti e 33 deceduti; Cosenza: 3 in reparto, 27 in isolamento domiciliare, 446 guariti e 34 deceduti; Reggio Calabria: 2 in reparto, 57 in isolamento domiciliare, 281 guariti e 19 deceduti; Crotone: uno in reparto, 6 in isolamento domiciliare, 116 guariti e 6 deceduti; Vibo Valentia: 4 in isolamento domiciliare, 82 guariti e 5 deceduti.

Il paziente che era in rianimazione nell'Azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro è stato trasferito al reparto di Malattie infettive del Pugliese Ciaccio di Catanzaro.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 4.106. (ANSA).